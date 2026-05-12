13 мая Хабаровск встречает «Театральный поезд» и театральный марафон

В Хабаровске 13 мая впервые остановится «Театральный поезд» — масштабный культурный проект, посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России. — сообщает Социальный Хабаровск.
Акция пройдёт с 13 по 14 мая. В её рамках по стране следуют два состава из 18 тематических вагонов по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». На остановках в городах-участниках запланированы театральные фестивали, показы спектаклей, мастер-классы и творческие встречи.
В Хабаровске основная программа развернётся на железнодорожном вокзале и городских культурных площадках. В день прибытия поезда состоятся музыкальные и театральные выступления студентов Хабаровского государственного института культуры, а также артистов местных театров.
Зрителям представят концертные программы, миниатюры и фрагменты спектаклей, в том числе постановки краевого театра юного зрителя, музыкального театра и театра кукол. Отдельные показы пройдут и на уличных площадках города.
Также в программе — торжественная церемония встречи поезда и специальные театральные показы, рассчитанные на разные возрастные категории зрителей.
13 и 14 мая в рамках проекта будут работать выставки, посвящённые истории театра и деятелям сцены. Экспозиции представят материалы о российских артистах и театральных профессиях.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.