Полицейские изъяли у жителя Красноярска больше 1,1 тысячи литров этилового спирта

Следователи полиции в краевом центре возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По данным ведомства, мужчину обвиняют в незаконном хранении крупной партии этилового спирта. Правоохранители обнаружили и изъяли 1 170 литров нелегальной продукции, которая хранилась в арендованном нежилом помещении и в автомобиле. По версии следствия, изъятый спирт предназначался для дальнейшей реализации. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства приобретения и планы по реализации изъятого спирта.