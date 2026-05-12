Популярный жест на селфи — подарок для мошенников: как не лишиться своих данных

OC: мошенники могут украсть отпечатки пальцев благодаря селфи с одним жестом.

Источник: Комсомольская правда

Селфи с популярным жестом «V» (два пальца вверх) может обернуться кражей биометрии. Эксперты выяснили, что мошенники способны скопировать отпечатки пальцев с таких снимков, используя камеры высокого разрешения и нейросети. Об этом со ссылкой на исследование сообщает издание Oddity Central.

Китайский специалист Ли Чан на реалити-шоу продемонстрировал эту угрозу на примере фото знаменитости. Он предупредил, что при съемке с расстояния менее 1,5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск кражи данных становится максимальным.

Даже с трех метров, по словам Чана, можно восстановить половину узора. Профессор Цзин Цзю из Китайской академии наук подтвердил, что технологии уже позволяют сделать четкими даже размытые отпечатки с фото пальцев.

Эксперимент вызвал панику в соцсетях, но некоторые эксперты успокоили: для реального взлома нужны идеальный свет и несколько снимков. Если вы не готовы отказаться от жеста, Ли Чан советует размывать кончики пальцев в фоторедакторе перед публикацией.

Раннее KP.RU писал, что в преддверии летнего сезона мошенники активизировали создание поддельных интернет-ресурсов. Аферисты копируют сайты детских лагерей и турфирм, а также создают поддельные сообщества в соцсетях.