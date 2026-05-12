Популярный жест на селфи — подарок для мошенников: как не лишиться своих данных

Селфи с популярным жестом «V» (два пальца вверх) может обернуться кражей биометрии. Эксперты выяснили, что мошенники способны скопировать отпечатки пальцев с таких снимков, используя камеры высокого разрешения и нейросети. Об этом со ссылкой на исследование сообщает издание Oddity Central.
Китайский специалист Ли Чан на реалити-шоу продемонстрировал эту угрозу на примере фото знаменитости. Он предупредил, что при съемке с расстояния менее 1,5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск кражи данных становится максимальным.
Даже с трех метров, по словам Чана, можно восстановить половину узора. Профессор Цзин Цзю из Китайской академии наук подтвердил, что технологии уже позволяют сделать четкими даже размытые отпечатки с фото пальцев.
Эксперимент вызвал панику в соцсетях, но некоторые эксперты успокоили: для реального взлома нужны идеальный свет и несколько снимков. Если вы не готовы отказаться от жеста, Ли Чан советует размывать кончики пальцев в фоторедакторе перед публикацией.
