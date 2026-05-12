Пензенских школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы БПЛА

САРАТОВ, 12 мая — РИА Новости. Оперативный штаб Пензенской области принял решение на три дня перевести школьников на дистанционное обучение из-за повышенной угрозы беспилотной и ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Оперативным штабом Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принято решение перевести с 12 по 14 мая включительно на дистанционное обучение учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова)», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что на дистанционное обучение переведут также студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений.