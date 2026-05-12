Бывший воронежский врач покинул пост генсекретаря правительства Сирии

Бывший врач из Воронежа Махер Аш-Шараа покинул свой пост в администрации президента Сирии. Это произошло в результате крупной перестановки в правительстве с момента формирования кабинета в марте 2025 года, следует из информации, опубликованной государственным агентством SANA.
Махер Аш-Шараа является родным братом руководителя страны Ахмеда аш-Шараа. Должность генерального секретаря администрации президента Сирии он занимал на протяжении года.
Ранее Махер-Аш-Шараа занимался врачебной практикой в качестве гинеколога. Большая часть его профессиональной деятельности связана с Воронежем. Подробнее о жизни и карьере Махера-Аш-Шараа в столице Черноземья — в нашем материале.
