«Лада» перевернулась на трассе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера на 2 км автодороги «Тюхтет — Новомитрополька» произошло ДТП с пострадавшими.
41-летний водитель «Лады» ехал со стороны деревни Ларневка в сторону села Тюхтет. В какой-то момент он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
В аварии пострадал 7-летний ребенок и 41-летняя женщина-пассажир. Оба получили травмы, ребенку потребовалась госпитализация.
Госавтоинспекция сообщила, что мальчик был в детском автокресле — это помогло избежать более тяжелых последствий.