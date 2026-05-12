Жительница Шахуньи лишилась 3 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Желание заработать на инвестициях обернулась для жительницы Шахуньи потерей 3 млн рублей. Она стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Неизвестный связался с 48-летней женщиной в мессенджере и уговорил ее перейти в специальное приложение для открытия «брокерского счета». В течение некоторого времени потерпевшая переводила на указанные реквизиты деньги, однако обещанного дохода так и не получила. Сумма ущерба составила 2 890 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
