Красноярский край вошел в топ регионов с низкими тарифами на электричество

Красноярский край вошел в число российских регионов с низкими тарифами на электроэнергию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование РИА Новости о доступности электричества в субъектах РФ.
Эксперты оценивали не только сам тариф, но и то, сколько электроэнергии жители могут купить на среднюю зарплату после вычета НДФЛ. Такой подход позволяет понять, насколько электричество доступно для населения в разных регионах.
По данным исследования, низкие тарифы характерны для Иркутской области, Хакасии, Дагестана и Красноярского края. На стоимость влияет развитость собственной энергетики, наличие сетевой инфраструктуры и большая доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии.
Лидером рейтинга стала Иркутская область. Там на среднюю зарплату можно приобрести почти 46 тыс. кВт час электроэнергии, а тариф составляет 1,8 рубля за кВт час. В Хакасии тариф выше и составляет 3,3 рубля за кВт час, но регион также остается одним из самых дешевых по электроэнергии.
В среднем по России тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит в марте 2026 года составил 5,95 рубля за кВт час. Следующее повышение тарифов ожидается 1 октября 2026 года. По оценке экспертов, из-за индексации средняя доступность электроэнергии в стране может снизиться.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.