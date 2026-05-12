Бесстрашный велосипедист гонял ядовитую змею в Зеленогорске (видео)

В Зеленогорске Красноярского края местный житель во время велопрогулки встретил гадюку.
Мужчина не испугался ядовитую змею и стал гонять ее ботинком и палкой. Гадюка резко и агрессивно реагировала на донимания: шипела, извивалась и пыталась уползти. Происходящее зеленогорец снимал на видео и комментировал, а затем поделился кадрами в соцсетях.
Напомним, при встрече со змеей специалисты призывают соблюдать правила безопасного поведения, чтобы избежать укуса: не приближаться к ней, не трогать, не пугать, не пытаться прогнать или поймать.
