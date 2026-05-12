В Алтайском крае отремонтируют Кашкарагаихинскую школу

Школу в селе Кашкарагаиха в Тальменском районе Алтайского края капитально отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Завершить работы планируют к 25 августа этого года, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
На сегодняшний день подрядной организацией полностью выполнен демонтаж кровли, деревянных конструкций, полов, облицовки стен, подпольных лотков и сцены. Сейчас специалисты укладывают трубы водопровода и канализации, продолжают установку каркасов обшивки внутренних стен. Также они работают со стропильной кровлей, демонтируют системы отопления и вентиляции.
На объекте ежедневно трудятся около 20 специалистов. Отмечается, что работы идут без простоев. На время проведения ремонта образовательный процесс в школе не прерывается. Все 78 обучающихся временно занимаются в приспособленных помещениях на территории села.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.