Москвичка больше 30 лет жила одновременно в двух браках

Женщина сама подала иск с требованием признать один из браков недействительным. По её словам, она случайно узнала, что в органах ЗАГС до сих пор хранится запись о регистрации её отношений с мужчиной из Оренбуржья. При этом женщина настаивала, что никаких действий по оформлению того брака она не совершала, хотя и была знакома с ответчиком.