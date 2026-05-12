Москвичка больше 30 лет жила одновременно в двух браках

Москвичка более 30 лет прожила одновременно в двух браках, не подозревая об этом. Первый был заключен в 1991 году, второй — в 1994, рассказали на сайте Шарлыкского районного суда Оренбуржской области.
Женщина сама подала иск с требованием признать один из браков недействительным. По её словам, она случайно узнала, что в органах ЗАГС до сих пор хранится запись о регистрации её отношений с мужчиной из Оренбуржья. При этом женщина настаивала, что никаких действий по оформлению того брака она не совершала, хотя и была знакома с ответчиком.
Суд направил запрос в Управление ЗАГС Оренбурга. Выяснилось, что осенью 1991 года брак действительно зарегистрировали. А спустя три года, в 1994-м, женщина снова вышла замуж — уже за другого человека. Сведений о расторжении первого брака в записях не оказалось. Фактически женщина состояла в двух официальных союзах одновременно.
«По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования — признал брак, заключённый в 1991 году, недействительным», — уточнили в суде.
