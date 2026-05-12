Shot: Родственники выжившего на «Титанике» россиянина переехали в Москву

Кучиев уплыл на лайнере на заработки в США в 22 года. Он купил билет в третий класс, его каюта находилась в самом низу корабля. Перед столкновением с айсбергом россиянину стало плохо: он страдал морской болезнью и вышел на палубу подышать — впоследствии это спасло ему жизнь. Когда третий класс заблокировали ради спасения более богатых пассажиров, Кучиев уже находился на палубе. Он прыгнул в воду, где его подобрала шлюпка. К тому моменту мужчина уже начал терять сознание.