Shot: Родственники выжившего на «Титанике» россиянина переехали в Москву

Родственники выжившего на «Титанике» россиянина переехали в Москву и занялись благотворительностью. Об этом во вторник, 12 мая, пишет Shot.
Telegram-канал опубликовал интервью с внучкой Мурзакана Кучиева, которая впервые рассказала подробности о его жизни.
Кучиев уплыл на лайнере на заработки в США в 22 года. Он купил билет в третий класс, его каюта находилась в самом низу корабля. Перед столкновением с айсбергом россиянину стало плохо: он страдал морской болезнью и вышел на палубу подышать — впоследствии это спасло ему жизнь. Когда третий класс заблокировали ради спасения более богатых пассажиров, Кучиев уже находился на палубе. Он прыгнул в воду, где его подобрала шлюпка. К тому моменту мужчина уже начал терять сознание.
После спасения он вернулся в село Кадгарон в Северной Осетии. Там Кучиев построил дом, а позже у него начались проблемы со здоровьем: с его ног сходила кожа, поднималась сильная температура, но ни один врач поставить диагноз не мог.
После смерти Кучиева исследователи долгое время спорили, действительно ли он был на борту. Часть из них утверждала, что его фамилии не было в списке пассажиров. При этом Мурзакан не был единственным россиянином, котором удалось спастись: на «Титанике» также были жившие крестьяне из Ростова-на-Дону, которые находились там нелегально.
Сейчас семья Кучиева живет в Москве: внучка Индира работала механиком в сфере сельского хозяйства, а ее сын работает в арт-пространстве в центре Москвы, сообщается в публикации.
