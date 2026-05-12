В городе Славянске-на-Кубани приступили к модернизации библиотеки

Межпоселенческая центральная библиотека им. Н. Я. Данилевского в городе Славянске-на-Кубани получит статус модельной после проведенной по нацпроекту «Семья» модернизации. К работам в учреждении уже приступили, сообщили в Министерстве культуры Краснодарского края.
Библиотека размещена в старинном здании с более чем вековой историей. Она была создана 1 февраля 2007 года. Ее библиотечный фонд превышает 41 тыс. экземпляров.
Сейчас в учреждение закупают новые книги, оборудование, пособия. Также там стартовали ремонтные работы. Завершат модернизацию учреждения к июню. Кроме того, в этом году при поддержке нацпроекта «Семья» на Кубани преобразят еще две муниципальные библиотеки — в Анапе и в станице Новоджерлиевской в Брюховецком районе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.