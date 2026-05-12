Четыре БПЛА уничтожили утром над Волгоградской и Ростовской областями

Беспилотники пытались атаковать утром 12 мая 2026 года объекты в Волгоградской и соседней Ростовской области. По данным Минобороны, в период с 7 часов утра до 9.00 силами ПВО отразили 4 вражеских беспилотника в двух регионах. Власти Волгоградской области о последствиях не сообщали. По данным на 9 утра режим беспилотной опасности уже отменен.
Угроза для волгоградцев существовала около двух часов. При этом аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Задержек рейсов нет.
