В Таганроге объявили ракетную опасность

В Таганроге объявлена ракетная опасность, местным жителям рекомендовано проследовать в укрытия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
«Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие», — написала госпожа Камбулова.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 7:00 до 9:00 12 мая дежурными средствами ПВО над Ростовской областью были уничтожены БПЛА.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.