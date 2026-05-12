Как сложилась жизнь чудом выжившего на «Титанике» россиянина и почему его болезнь осталась загадкой

Внучка спасшегося с «Титаника» осетина. Видео © Telegram / SHOT.
В 1912 году 22-летний парень отправился на заработки в Америку на злополучном лайнере. Билет был в третий класс. Перед ударом об айсберг Мурзакана укачало — он вышел на палубу подышать. Когда экипаж заблокировал нижние палубы ради спасения богачей, наш земляк уже был наверху. Он прыгнул в ледяную воду одним из первых и потерял сознание. Подобрала Кучиева легендарная шлюпка «Непотопляемой» Молли Браун. Очнулся он только на спасательном судне «Карпатия».
После возвращения домой Мурзакан стал знаменитостью в Осетии. В селе Кадгарон дети играли «в героя Мурзакана» вместо настольного Чапаева. Однако спустя время у мужчины началась странная болезнь: с ног слезала кожа, поднималась высокая температура. Врачи так и не поставили диагноз.
Внучка спасшегося Индира Георгиевна долгие годы трудилась механиком в сельском хозяйстве. А её сын развивает проекты благотворительного фонда и работает в московском арт-пространстве. В республике по сей день помнят о подвиге земляка.
Ранее Life.ru писал, что на Белфасте 950 дронов воссоздали образ «Титаника».
