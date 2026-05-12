«Динамо‑Синара‑2» берёт верх в матче с ижевскими гандболистками

В Волгограде состоялся матч 21 тура первенства России среди молодёжных команд. Напряжённый матч между «Динамо‑Синара‑2» и «СШОР № 5 — Университет‑2» (Ижевск) подарил болельщикам яркую игру с неожиданными поворотами.
Первый тайм прошёл в равной борьбе — команды попеременно выходили вперёд, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. К 15‑й минуте счёт был равным: 9:9. Однако в оставшееся время гости предприняли попытку создать отрыв, но волгоградские гандболистки грамотно перестроились в защите, восстановили равновесие и даже перехватили инициативу. Тем не менее концовка первой половины осталась за ижевскими спортсменками: они отыгрались и сравняли счёт — на перерыв команды ушли при ничьей 18:18.
Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Команда из Ижевска выступала в усечённом составе (всего 10 игроков), что не позволило ей поддерживать высокий темп на протяжении всей встречи. Воспользовавшись этим, гандболистки из Волгограда с первых минут начали наращивать преимущество, и остановить их смогла только финальная сирена. Итоговый счёт — 37:28 в пользу бело-голубых.
Динамо-Синара-2 (Волгоград) — «СШОР № 5 — Университет-2» (Ижевск) — 37:28 (18:18).
11 мая. Волгоград. ФОК им. Л. О. Акапяна. Количество зрителей: 60.
Судьи: Иван Атьман, Давид Гуляев (оба Москва).
«Динамо-Синара-2»: Галимзянова — Лисунова (6), Супрун (7), Федотова (4), Копаницкая (7), Гусева (5), Козлова (4) — Москаленко, Натхо (1), Дроздова, Анисимова (3), Рогожкина, Перетягина.
«СШОР № 5 — Университет-2»: Ненилина — Кириллова, Булатова (4), Цуканова (4), Красильникова (9), Семенова (5), Осокина (6) — Пономарёва, Галичанина, Главатских.
Количество удалений: 2 — 2.
7-метровые/голы: 5/5 — 4/4.
Потери: 14 — 22.
Динамо‑Синара‑2«занимает шестое место в чемпионате России, и по итогам сезона эта позиция останется неизменной: до завершения первенства никто из соперников не сможет догнать команду по очкам. Сегодня состоится повторный матч с “СШОР № 5 — Университет‑2” в рамках 21‑го тура первенства.
Александр Веселовский.
Фото: скриншот с трансляции.