Калининградский отельер: цены на размещение в отелях пришлось снизить до уровня 2023 года

Он добавил, что на гостиничный рынок влияет рост популярности посуточной аренды квартир.

Из-за снижения спроса стоимость размещения в гостиницах пришлось опустить до уровня 2023 года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал владелец гостиницы в Светлогорске и мини-отелей в Калининграде и Черняховске Андрей Виноградов.

По его словам, корректировать цены пришлось, чтобы сохранить объёмы бронирования.

«Одним из факторов, влияющих на объемы бронирования, является стоимость номеров, и мы её снижаем. Например, в марте, апреле и в мае мы это делали три раза и сегодня цены эквивалентны стоимости проживания в… 2023 году. Но, и это, судя по всему, не предел. Возможно, в высокий сезон нам, надеюсь, этого все-таки не произойдет, придется вернуться к ценам еще более ранних лет, а это будет уже на грани рентабельности», — отметил Виноградов.

Отельер добавил, что на гостиничный рынок влияет рост популярности посуточной аренды квартир.

«Посуточная аренда квартир в ущерб отелям сегодня растёт, что неудивительно, учитывая снижение доходов населения. Отдыхать людям ещё хочется, но отдыхать особо уже не на что. И тогда те, кто еще вчера предпочитал жить, например, в трехзвездочном отеле с завтраками и видом на море, сегодня селятся в небольшой квартире на окраине и завтраки готовят себе из ассортимента соседней “Пятерочки”», — подчеркнул он.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании областного правительства сообщил, что среди туристов в Калининградской области растёт популярность посуточной аренды квартир в ущерб размещению в отелях. Цены в отелях на предстоящий турсезон, по словам Ермака, сформированы на уровне прошлого года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
