В Комсомольске приставы заставили бывшего мужа выплатить 214 тысяч

В Комсомольске-на-Амуре судебные приставы вмешались в спор бывших супругов, который тянулся после развода, — сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
После расставания пара не смогла самостоятельно поделить имущество. Вопрос пришлось решать в суде: квартира, автомобиль и гараж были разделены по решению инстанции.
Дополнительно мужчину обязали выплатить бывшей супруге компенсацию в размере 214 тысяч рублей.
Однако добровольно исполнять решение он не стал. Тогда в дело вступили судебные приставы и возбудили исполнительное производство.
Должнику разъяснили последствия неуплаты, включая возможность ареста автомобиля.
После этого мужчина предпочёл не доводить ситуацию до изъятия транспорта и полностью выплатил сумму.