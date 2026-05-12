В Комсомольске приставы заставили бывшего мужа выплатить 214 тысяч

Мужчина не хотел расставаться с автомобилем и в итоге полностью закрыл долг перед бывшей женой.

В Комсомольске-на-Амуре судебные приставы вмешались в спор бывших супругов, который тянулся после развода, — сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После расставания пара не смогла самостоятельно поделить имущество. Вопрос пришлось решать в суде: квартира, автомобиль и гараж были разделены по решению инстанции.

Дополнительно мужчину обязали выплатить бывшей супруге компенсацию в размере 214 тысяч рублей.

Однако добровольно исполнять решение он не стал. Тогда в дело вступили судебные приставы и возбудили исполнительное производство.

Должнику разъяснили последствия неуплаты, включая возможность ареста автомобиля.

После этого мужчина предпочёл не доводить ситуацию до изъятия транспорта и полностью выплатил сумму.