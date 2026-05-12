Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермер под Волгоградом раскошелился на 6 млн из-за рекордных долгов за свет

В Волгоградской области с индивидуального предпринимателя — фермера из Городищенского района — в.

В Волгоградской области с индивидуального предпринимателя — фермера из Городищенского района — в принудительном порядке взыскали 5 461 244 рублей долга, накопленного им по счетам за неучтенное потребление электричества. Как сообщает ИА «Высота 102», деньги ресурсоснабжающей организации удалось получить при помощи судебных приставов в рамках исполнительного производства.

Исполнительный лист о взыскании с предпринимателя задолженности был предъявлен обществом на принудительное исполнение. Судебным приставом незамедлительно возбуждено исполнительное производство, после чего совместно с сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт» в отношении фермера были вынесены запреты на регистрационные действия с восемью земельными участками, одним нежилым зданием и ещё двумя сооружениями. Кроме того, для обеспечения исполнения требований исполнительного документа в розыск были объявлены четыре автомобиля и прицеп, принадлежащие должнику.

Осознав всю серьезность своего положения, мужчина в полном объёме погасил задолженность перед «Волгоградэнергосбытом», а также оплатил исполнительский сбор в доход государства в размере 600 тысяч рублей.