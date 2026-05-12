Фермер под Волгоградом раскошелился на 6 млн из-за рекордных долгов за свет

Исполнительный лист о взыскании с предпринимателя задолженности был предъявлен обществом на принудительное исполнение. Судебным приставом незамедлительно возбуждено исполнительное производство, после чего совместно с сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт» в отношении фермера были вынесены запреты на регистрационные действия с восемью земельными участками, одним нежилым зданием и ещё двумя сооружениями. Кроме того, для обеспечения исполнения требований исполнительного документа в розыск были объявлены четыре автомобиля и прицеп, принадлежащие должнику.