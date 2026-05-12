Что будет, если принять просроченные лекарства, рассказала врач Парецкая

Врач Алена Парецкая в своем канале предупреждает: просроченные лекарства могут не помочь, а навредить. Срок годности — последний день, когда производитель гарантирует безопасность и эффективность.
После этой даты — ваша ответственность. Твердые таблетки обычно просто теряют силу. Но есть исключения. Антибиотики после срока меняют состав, не справляются с инфекцией, ведут к устойчивости бактерий. Жидкие препараты, особенно уколы, выбрасывайте при осадке, мути, изменении цвета.
После вскрытия сроки меняются: таблетки в блистерах — до года, сиропы — 3 месяца, лосьоны — 6−8 месяцев, мази в тюбиках — полгода, в банках — 3−4 месяца, ампулы — сразу, капли в глаза и уши — 30 дней.
Нет даты на упаковке? Смотрите на вид: крошится, трещины, цвет, странный запах — выбрасывайте. Три правила: храните в оригинальной упаковке, не отрезайте часть блистера с датой, подписывайте дату вскрытия.
Условия хранения: темное, сухое, прохладное место до 25С. Тепло, влага и солнце портят препарат раньше срока.
