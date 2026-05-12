Экс-чиновница мэрии Красноярска получила 13 лет колонии и штраф в 16 млн за взятки (видео)

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Ирине Тюриной. Ее признали виновной в получении взяток через посредников.
Как сообщает прокуратура, с 2018 по 2020 год чиновница монетизировала доступ к процедурам аренды и выкупа муниципальных нежилых помещений. Через узкий круг доверенных лиц она предоставляла заинтересованным предпринимателям целый комплекс услуг: от организованного показа объектов до манипуляций с заявками, документами и оценкой имущества. Все делалось так, чтобы последующие торги и заключение договоров выглядели легальными, но с заведомо выгодным для определенных участников исходом.
Всего следователи установили 10 эпизодов, а сумма взяток превысила 6 миллионов рублей. Муниципальные объекты переходили в частные руки, а деньги уходили в карман чиновницы мимо бюджета.
Суд назначил Брюховой наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 16 миллионов рублей. Также ей запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 12 лет.
Кроме того, суд постановил конфисковать арестованное имущество осужденной в качестве эквивалента полученных взяток — 6 миллионов 310 тысяч рублей. До исполнения приговора сохраняется арест на две парковочные зоны, нежилое помещение, три квартиры в краевом центре и автомобиль. Уголовные дела в отношении остальных фигурантов продолжают рассматриваться в суде.
Ранее Тюрина уже попадала в поле зрения правоохранителей. В 2017 году она передала ОАО «Красноярская судостроительная верфь» участок площадью 168 тысяч квадратных метров за 2,6 миллиона рублей вместо положенных по кадастровой стоимости 108 миллионов — то есть всего за 2,5% от этой суммы. Тогда суд квалифицировал ее действия как халатность, но освободил от наказания за истечением срока давности.
