Экс-чиновница мэрии Красноярска получила 13 лет колонии и штраф в 16 млн за взятки (видео)

Ранее Тюрина уже попадала в поле зрения правоохранителей. В 2017 году она передала ОАО «Красноярская судостроительная верфь» участок площадью 168 тысяч квадратных метров за 2,6 миллиона рублей вместо положенных по кадастровой стоимости 108 миллионов — то есть всего за 2,5% от этой суммы. Тогда суд квалифицировал ее действия как халатность, но освободил от наказания за истечением срока давности.