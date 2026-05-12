Более 4 тысяч нижегородских семей получили сертификат на маткапитал

С начала 2026 года более 4 тысяч семей, проживающих в Нижегородской области, получили сертификат на материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Материнский капитал оформляется на основе сведений, поступающих в ЗАГС, поэтому для него не требуется заявление. Информацию о выплате можно найти в личном кабинете на портале Госуслуг.
С февраля текущего года маткапитал для детей с одним ребенком, рожденным или усыновленным в период с 2020 года, составляет 728 921,90 рубля. Семьям с двум детьми полагается выплата в размере 963 243,17 рубля, если поддержка при рождении первого ребенка не была получена.
Средства маткапитала можно потратить на покупку жилья, образование детей, получения ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет. Также льгота может использовать для накопления пенсии, приобретения товаров и услуг для детей-инвалидов. Кроме того, родители могут получить единовременную выплату остатка средств, не превышающую 10 тысяч рублей.
Для того, чтобы потратить маткапитал, можно выбрать одну цель или распределить средства на несколько направлений. Нижегородцы чаще всего используют его для улучшения жилищных условий, оплаты обучения детей и получения ежемесячной выплаты.
Воспользоваться средствами маткапитала можно после подачи заявления в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или в банке.
