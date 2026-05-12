Более 4000 семей из Нижегородской области получили маткапитал в 2026 году

С начала 2026 года сертификат на материнский капитал получили свыше 4000 семей из Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Размер маткапитала на первого ребенка составляет 728 921,90 рубля, на второго — 963 243,17 рубля.
«Если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго размер маткапитала составит 963 243,17 рубля», — напомнили в ОСФР.
Средства маткапитала семья может направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты по достижения ребенком трехлетнего возраста, формирование накопительной пенсии, покупку товаров и услуг для соцадаптации детей с инвалидностью, а также на получение единовременной выплаты остатка средств, которая не превышает 10 000 рублей.
Потратить деньги разрешается как на одну цель, так и на несколько.
