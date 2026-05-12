В Москве разрабатывают векторные генераторы и системы сверхскоростной связи

Один из резидентов кластера "Ломоносов" выпускает векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Предприятия радиоэлектронной промышленности Москвы разрабатывают векторные генераторы, системы для сверхскоростной связи и другие проекты. Такие разработки закладывают основу для долгосрочного технологического роста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Разработки московских предприятий радиоэлектронной промышленности обеспечивают решение текущих отраслевых задач, и закладывают основу для долгосрочного технологического роста», — написал Собянин в личном блоге.

По его словам, значительный вклад в развитие отрасли вносят предприятия-участники Московского инновационного кластера (МИК) и резиденты кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Так, один из резидентов кластера «Ломоносов» выпускает векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы. Их применение возможно в системах связи городского транспорта, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, для управления роботами-доставщиками, беспилотными автомобилями и службами экстренного реагирования, а также в сфере телевещания и космонавтике. В свою очередь участник МИК разработал платформу для создания радиоэлектронных устройств, которая позволяет в 5−10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование без разработки всех компонентов с нуля.

Собянин добавил, что среди других разработок столичных предприятий можно выделить: системы сверхскоростной связи, представляющие из себя объединение множества различных каналов в одном кабеле; телекоммуникационное устройство, которое обеспечивает надежную высокоскоростную передачу данных между объектами инфраструктуры; устройство для дистанционного сбора и передачи данных с приборов электроэнергии и другие проекты.

