В Москве разрабатывают векторные генераторы и системы сверхскоростной связи

Так, один из резидентов кластера «Ломоносов» выпускает векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы. Их применение возможно в системах связи городского транспорта, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, для управления роботами-доставщиками, беспилотными автомобилями и службами экстренного реагирования, а также в сфере телевещания и космонавтике. В свою очередь участник МИК разработал платформу для создания радиоэлектронных устройств, которая позволяет в 5−10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование без разработки всех компонентов с нуля.