Минздрав Испании подтвердил еще один случай заражения хантавирусом в стране

Министерство здравоохранения Испании подтвердило еще один случай заражения хантавирусом, связанный со вспышкой инфекции на круизном судне MV Hondius. Об этом пишет Daily Mail.
По данным ведомства, зараженный — гражданин Испании, который после эвакуации находился на карантине в Мадриде. В понедельник, 11 мая, врачи получили предварительное подтверждение наличия опасного вируса, переносчиками которого являются грызуны, в частности крысы.
Состояние пациента и подробности его контактов пока не раскрываются. Сейчас власти продолжают медицинское наблюдение за другими пассажирами и членами экипажа судна.
Накануне специалисты смогли найти «нулевого пациента» с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. Он отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке, а в марте посетил популярную у орнитологов свалку в Ушуайе (Аргентина). Предполагается, что там ученый вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес».