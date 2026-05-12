Минздрав Испании подтвердил еще один случай заражения хантавирусом в стране

Накануне специалисты смогли найти «нулевого пациента» с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. Он отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке, а в марте посетил популярную у орнитологов свалку в Ушуайе (Аргентина). Предполагается, что там ученый вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес».