Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Испании подтвердил еще один случай заражения хантавирусом в стране

Зараженный хантавирусом житель Испании после эвакуации находился на карантине в Мадриде.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Испании подтвердило еще один случай заражения хантавирусом, связанный со вспышкой инфекции на круизном судне MV Hondius. Об этом пишет Daily Mail.

По данным ведомства, зараженный — гражданин Испании, который после эвакуации находился на карантине в Мадриде. В понедельник, 11 мая, врачи получили предварительное подтверждение наличия опасного вируса, переносчиками которого являются грызуны, в частности крысы.

Состояние пациента и подробности его контактов пока не раскрываются. Сейчас власти продолжают медицинское наблюдение за другими пассажирами и членами экипажа судна.

Накануне специалисты смогли найти «нулевого пациента» с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. Он отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке, а в марте посетил популярную у орнитологов свалку в Ушуайе (Аргентина). Предполагается, что там ученый вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес».