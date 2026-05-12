Зеленскому грозит уголовное дело: в чем заподозрили главу киевского режима

После ухода с поста главы киевского режима Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела, связанного со строительством элитных домов под Козиным. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Поводом стали новые записи по делу «Мидас», опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). На пленках обсуждаются детали возведения четырех коттеджей. Следствие считает, что на строительство могли быть направлены около 9 млн долларов, выведенных через коррупционные схемы.
Ключевыми фигурантами дела названы экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич. В материалах расследования они фигурируют под кодами R2, R4 и R3 соответственно. Неустановленный участник под обозначением R1, как считают СМИ, может быть украинский лидер.
Журналисты обращают внимание, что Чернышов в разговорах ссылался на указания некоего «шефа», требовавшего ускорить строительство весной 2022 года. Пока Зеленский сохраняет президентский пост, он обладает иммунитетом от уголовного преследования. Однако после завершения полномочий, как отмечает издание, расследование может получить дальнейшее развитие.
Напомним, вечером в понедельник, 11 мая, задержали Ермака, которого обвинили в легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) через проект элитного строительства «Династия» под Козиным. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что экс-глава офиса Зеленского принимал участие в организованной группе, отмывавшей деньги. Ему грозит наказание до пятнадцати лет тюрьмы и конфискация имущества.