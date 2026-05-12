Ирина Горбачёва: «Задымление на федеральной трассе в Хабаровском крае — фейк»

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва в своём официальном канале в национальном мессенджере MAX прокомментировала ряд видеороликов, на которых якобы снято задымление на одной из федеральных трасс в регионе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», зампред назвала их недостоверными.
Ирина Горбачёва отметила, что появившиеся в социальных сетях кадры были сняты в прошлом году и к текущей обстановке отношения не имеют. Она подчеркнула, что на сегодняшний день движение по федеральным и региональным дорогам осуществляется в штатном режиме, сильного задымления и пожаров вблизи трасс не наблюдается.
Напомним, что 12 мая губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с региональным правительством ситуацию с лесными и ландшафтными пожарами. Изучив обстановку, Дмитрий Демешин принял решение о введении запрета на посещение лесов на всей территории субъекта. Он будет действовать до стабилизации обстановки.
Сейчас основная задача властей на всех уровнях — оперативно выявлять очаги возгорания и не допускать распространения огня. Для этого ведётся непрерывный космо- и видеомониторинг, усилено патрулирование территорий, в том числе с применением квадрокоптеров. Большинство возгораний удаётся ликвидировать в первые сутки после обнаружения.