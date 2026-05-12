Калининградская область заняла 54 место по доступности электричества для населения

Калининградская область заняла 54 место по доступности электричества для населения по итогам 2025 года. Рейтинг российских регионов составили эксперты РИА Новости.

Стоимость киловатт-час — 6 рублей 30 копеек. Меньше всех за электроэнергию платят жители Иркутской области — 1 рубль 80 копеек. В Хакасии электричество обходится в 3,3 рубля, а в Дагестане ровно 4 рубля. В этих регионах велика доля ГЭС в выработке электроэнергии.

Самые высокие тарифы на Чукотке — 11,54 рубля. На стоимости электроэнергии сказывается изолированность энергосистемы региона от Единой энергосистемы России и высокая цена топлива для электростанций из-за удалённости региона.

Кстати, на среднемесячную зарплату калининградец может позволить себе нажечь 10 582 киловатт-час, то есть примерно в 4 раза меньше, чем жители Иркутской области.

По итогам 2025 года Россия оказалась в тройке лидеров по доступности электроэнергии среди стран G20.