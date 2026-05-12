Концерт-экскурсия пройдет в честь юбилея НГХМ 14 мая (12+)

Нижегородская государственная хоровая капелла совместно с филармонией имени М. Ростроповича организует уникальный концерт, сочетающее музыку и историю, приуроченное к 130-летию музея (12+). Об этом сообщили в пресс-службе НГХМ.
Концерт будет включать шедевры Чайковского, Рахманинова и других выдающихся русских композиторов. Сопровождать исполнения будет увлекательный рассказ от искусствоведа Елизаветы Сургановой.
Встреча гостей пройдет 14 мая, начало в 18:00, в стенах Кремля, корпус 3.
