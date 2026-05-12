Гинеколога из Воронежа уволили с поста генсека президентской администрации Сирии

Махер аш-Шараа — выпускник Воронежского государственного медуниверситета имени Н. Н. Бурденко. Имеет степень доктора медицинских наук. Работал гинекологом в частных и государственных медучреждениях в Воронеже, а также в Саудовской Аравии и в Сирии. С декабря 2024 года возглавлял министерство здравоохранения при переходном правительстве Сирии.