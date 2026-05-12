В Волгоградской области полетели первые комары и мошка

В Волгоградской области после майских праздников появились первые комары и мошка. Однако до массового вылета кровососов у горожане есть еще пару недель спокойной и беззаботной жизни.

— На Дону постепенно вылетают не только комары, но и мошка. Правда, пока их сезон только лишь начинается, — рассказывает главный специалист Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов Сергей Яковлев. — В Волгоград насекомые придут только после окончания так называемой «рыбной полки», то есть к концу мая.

Специалисты предполагают, что в этом году гнус, ставший болью жителей всей Волгоградской области, возьмет реванш за прошлогодний «простой» и накроет регион черными тучами.

— В прошлом году ерики были настолько сухими, что в них не смогла развиться даже мошка, — продолжает Сергей Яковлев. — В этот раз ситуация, к счастью, изменилась в корне — все водоемы заполнены водой, а, значит, сезон мошки будет очень активным.

Ранее корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали, что сезон назойливого гнуса может сдвинуться из-за сильного паводка.

— Давайте рассуждать логически. В этом году в Волжско-Камском регионе было очень много снега. В некоторых уголках региона он даже не до конца растаял, — рассказывал прежде волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — При таком обилии осадков мы можем рассчитывать на большое количество воды, и, значит, паводок будет длиться однозначно дольше, чем в прошлом году. Из этого всего следует простой вывод — сезон гнуса, который вылетает уже на спаде половодья, скорее всего, начнется даже позже обычного. Ни о каких фальстартах речи пока не идет.

Фото из архива V102.ru.