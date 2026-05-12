В Челябинской области спасли упитанного бобра, застрявшего в колодце

Все произошло на территории Озерского городского округа утром 12 мая.
В районе пруда у дома 4 на бульваре Гайдара в техническом колодце прохожие обнаружили крупного грызуна, который никак не мог выбраться из западни.
Дежурная смена спасателей обнаружила взрослого бобра в сливном коллекторе. При помощи специнструмента и лестницы млекопитающее извлекли и снова отправили в пруд.
«Сотрудники поисково-спасательной службы благодарят неравнодушных озерчан за то, что не растерялись, вызвали их, чтобы помочь лесному жителю», — говорится в комментарии.