В Челябинской области спасли упитанного бобра, застрявшего в колодце

В Челябинской области спасли упитанного бобра, застрявшего в колодце, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло на территории Озерского городского округа утром 12 мая.

В районе пруда у дома 4 на бульваре Гайдара в техническом колодце прохожие обнаружили крупного грызуна, который никак не мог выбраться из западни.

Дежурная смена спасателей обнаружила взрослого бобра в сливном коллекторе. При помощи специнструмента и лестницы млекопитающее извлекли и снова отправили в пруд.

«Сотрудники поисково-спасательной службы благодарят неравнодушных озерчан за то, что не растерялись, вызвали их, чтобы помочь лесному жителю», — говорится в комментарии.