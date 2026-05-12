Короткая рабочая неделя подарит Хабаровску особенно тёплый майский день

Предстоящая короткая рабочая майская неделя будет довольно солнечной и теплой, лишь в отдельные дни в районах прогнозируется дождь, а на севере края не исключены еще снежные осадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Также на этой неделе ожидаются колебания температуры. Скажем, завтра на основной части края дневные показатели достигнут +18…+23 °C, затем прогнозируется всплеск тепла до +23…+28 °C, а с 15 мая температура вновь вернется к +18 °C, — говорит начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
Ночные температуры по большей части дойдут до +5…+10°C. Северный ветер сменится на западный, юго-западный, в ближайшие сутки ожидаются порывы до 15−20 м/с, довольно ветрено будет и 14 числа.
В Хабаровске на этой неделе при солнце будет прогреваться до +22…+26 °C (наиболее теплый день ожидается 14 мая), а при облачности и дожде столбик термометра покажет +18…+21°C. Также скажется и задымленность — из-за дыма может происходить снижение температуры воздуха. В ночные часы показатели будут опускаться до +5…+8°C, но в отдельные ночи может доходить до +10…+15°C.
Кратковременный дождь в краевой столице прогнозируется в ночь на 13 мая, а также 15 числа. Будет довольно ветрено: предстоящей ночью временами скорость ветра может достигать 15−18 м/c, днем утихнет до 9−14 м/c. 14 мая прогнозируются порывы ветра до 15−20 м/с.
Отметим, что в Хабаровском крае завершилось весеннее половодье, все реки освободились ото льда. Подтопленных территорий нет, на Амуре у Хабаровска уровень воды сейчас около нормы — 152 см.