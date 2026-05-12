Сезон охоты на кабана в Башкирии стартует 1 июня

Он продлится до 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 12 мая начали принимать заявления на получение разрешений на добычу кабана. Летний сезон охоты на этого зверя стартует 1 июня и продлится до 31 июля, сообщили в минэкологии республики.

Охотники могут выбрать удобный для них способ подачи заявления, все зависит от того, где планируется охота. Для общедоступных угодий заявление нужно направлять в минэкологии Башкирии лично, через любой МФЦ или в электронной форме через портал «Госуслуги». Для закрепленных охотничьих угодий заявление подается непосредственно тому охотпользователю, который владеет территорией.

В ведомстве напоминают: своевременное обращение позволит получить разрешение по закону и избежать нарушений.