В Узбекистане мужчина устроил поножовщину на турнире по борьбе, есть погибший

Трагедия случилась прямо во время турнира по национальной борьбе курашу в Сурхандарьинской области Узбекистана. В результате конфликта и поножовщины один из мужчин скончался в больнице, подозреваемый уже задержан правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
Как уточнили в надзорном ведомстве, всё произошло на открытой спортивной площадке при медицинском техникуме в Денауском районе. Там проходили состязания по курашу, популярному в регионе виду единоборств.
В Генпрокуратуре позже раскрыли предварительную версию случившегося. По данным следствия, один из местных жителей пришёл в ярость после того, как его младший брат проиграл свою схватку. В итоге он напал с ножом на 41-летнего отца победившего соперника.
Злоумышленник нанёс мужчине несколько ударов обычным кухонным ножом. Раны пришлись в спину и живот, после чего пострадавшего в тяжёлом состоянии экстренно доставили в реанимацию районной больницы. Однако врачи не смогли спасти пациента — от полученных повреждений он скончался.
По факту гибели человека следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство». Подозреваемого уже задержали, сейчас он даёт показания. В Генпрокуратуре добавили, что все необходимые следственные мероприятия продолжаются.
