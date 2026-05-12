«Мы бьем точно в цель»: директор волгоградского центра «Воин» ответил на санкции Евросоюза

Директор волгоградского филиала Центра «Воин» Игорь Воробьев оказался в новом списке санкций Евросоюза. В него Великобритания включила 16 физических и 7 юридических лиц, в том числе Воробьева и расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области оборонно-спортивный лагерь «Авангард». Это нисколько не расстроило Воробьева: он заявил, что это только говорит о результативности его работы.