Волжское предприятие в Волгоградской области оптимизирует производство

Предприятие «Константа-2» в городе Волжском Волгоградской области оптимизирует рабочие процессы при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным потоком для внедрения улучшений выбран участок по изготовлению комбинированных уплотнений, сообщили в региональном учреждении «Мой бизнес».
Помощь в оптимизации рабочих процессов предприятию в течение трех месяцев оказывают эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Производство комбинированных уплотнений — это направление, которое приносит компании 26,6% выручки. На этом участке был обнаружен ряд рисков. Среди них — срывы сроков поставок, которые могут привести к потере ключевых клиентов предприятия. Кроме того, налаженная на производстве логистика также оказалась неоптимальной.
Рабочая группа вместе с экспертами РЦК провела детальный анализ пилотного потока. В итоге было выявлено несколько проблем. Например, обнаружены сбои в программе работы печи, простои лазерного станка, перегруженность токарного оборудования. Предложенный для решения этой проблемы бережливый метод позволит предприятию сократить время протекания процессов на 16% и увеличить выработку на 34%.
Параллельно в компании создали проектный офис. Он будет следить за выполнением показателей. А созданный на предприятии информационный центр займется отслеживанием графика реализации улучшений. Также в компании внедрили производственный анализ. Это поможет снижать простои оборудования и своевременно решать возникающие проблемы.
Отдельное внимание уделили обучению команды. Сотрудники предприятия освоили обязательные образовательные модули: производственный анализ, автономное обслуживание, стандартизированную работу, методику решения проблем, быструю переналадку, 5С и картирование. Среди персонала также подготовят инструкторов. Ими станут два человека. После завершения обучения и прохождения сертификации эти сотрудники смогут самостоятельно обучать своих коллег бережливому производству.
В ближайшие три месяца предприятие продолжит оптимизацию пилотного потока. Планируется внедрить автономное обслуживание и стандартизированную работу, завершить внедрение 5С на эталонном участке.
