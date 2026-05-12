В Хабаровском крае у мужчины дома нашли чёрную икру

Житель района купил деликатес на трассе и хранил дома в контейнере.

В Хабаровском крае полицейские Амурска выявили факт незаконного хранения осетровой продукции, — сообщает Полиция Хабаровского края.

По данным ведомства, у 51-летнего местного жителя обнаружили около 500 граммов чёрной икры. Мужчина ранее был судим.

Как пояснил задержанный, деликатес он приобрёл для личного употребления у неизвестного на трассе. Продукция хранилась в пластиковом контейнере у него дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что приобретение браконьерской осетровой продукции является нарушением закона независимо от целей — перепродажи или личного использования. Легальная чёрная икра реализуется только через официальные магазины и рыбоводческие хозяйства.