Роспотребнадзор Хабаровска запускает горячую линию по вопросам детского отдыха

Источник: Комсомольская правда

С 11 по 22 мая 2026 года Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю организует тематическую горячую линию, посвящённую вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Граждане смогут получить консультации по выбору безопасной одежды, обуви, игрушек и книг для детей, узнать о санитарных требованиях в детских лагерях, организации питания и питьевого режима, а также получить рекомендации по подготовке ребёнка к поездке в лагерь.

Приём звонков осуществляется в будние дни. Обратиться можно по телефону 8 (4212) 27 47 92 — с 14:00 до 16:00. В Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» (г. Хабаровск) консультации предоставляют по номеру 8 (4212) 30 25 70 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Для жителей Комсомольска на Амуре работает линия по номеру 8 (4217) 54 66 39 (приём звонков с 08:00 до 15:00), для жителей Ванино — 8 (42137) 72 8 75 (с 09:00 до 16:00). Кроме того, доступен Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

