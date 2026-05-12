В России возможно бесплатное протезирование зубов: кто может воспользоваться этим предложением

На федеральном уровне право на бесплатное зубное протезирование имеют несколько категорий граждан, включая Героев СССР и России, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также отдельных военнослужащих и сотрудников силовых структур. Об этом в беседе с RT рассказал сенатор Игорь Мурог.
По его словам, военные пенсионеры могут воспользоваться льготой при наличии выслуги по меньшей мере 20 лет, однако только в случае увольнения по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Мурог также отметил, что внеочередное протезирование предусмотрено для пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией челюстно-лицевой области, при наличии подтверждающих медицинских документов.
«На региональном уровне субъекты России могут расширять перечень льготников: зачастую в него включают ветеранов труда, пенсионеров, малоимущих граждан и другие категории», — уточнил он.
При этом условия предоставления услуги зависят от возможностей регионального бюджета и могут существенно отличаться в разных субъектах страны. Для уточнения действующих льгот и порядка их получения рекомендуется обращаться в органы социальной защиты по месту жительства или через портал «Госуслуги».
Ранее сайт KP.RU подробно разбирал виды протезирования зубов, в том числе показания к назначению.