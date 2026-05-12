Умер актер Вадим Александров

В 1962 году Вадим Александров окончил театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1962 по 1976 год работал в ЦДТ (ныне РАМТ). В 1988—2000 годах играл в театре-студии под руководством Олега Табакова. Там он исполнял роли в постановках «Ревизор», «Механическое пианино», «Станционный смотритель» и других.