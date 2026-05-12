Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2,7 млрд рублей построят новую тюрьму в Минусинске

Учреждение рассчитано на 593 заключённых.

ГУФСИН по Красноярскому краю объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Средства выделят из федерального бюджета в рамках целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2035 годы)».

Учреждение рассчитано на 593 заключённых. Подрядчику предстоит возвести два блока (А — 2,3 тыс. кв. м, Б — 380 кв. м), а также переходную галерею и прогулочный дворик. Сдать объект нужно до 5 декабря 2030 года.

Стартовая цена контракта — 2,79 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 1 июня.

О планах построить новую тюрьму в Минусинске стало известно в августе 2025 года — тогда называлась сумма около 2,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что сосновоборца, по вине которого умер 19-летний парень, осудили на 10 лет.