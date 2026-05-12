Вечный огонь зажжен в Красных Баках

Вечный огонь зажжен в поселке Красные Баки Нижегородской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» (0+). Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
Для газификации мемориала воинам-краснобаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проложены газовые сети, установлено газогорелочное устройство, выполнены пусконаладочные работы.
Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона, расположенного в Нижегородском кремле.
Напомним, что мемориальный комплекс в Красных Баках был открыт 9 мая 1966 года.