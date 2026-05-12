27 место заняла Нижегородская область в рейтинге по доступности электроэнергии

27 место заняла Нижегородская область в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии для жителей. Результатами нового исследования поделились РИА Новости.
На среднемесячную чистую зарплату нижегородцы могут приобрести 12638 кВт-ч электроэнергии.
При этом самым доступным электричество оказалось в Иркутске (46007 кВт-ч), в Ямало-Ненецком (36003 кВт-ч) и Ханты-Мансийском автономном округе (27487 кВт-ч). В конце списка расположились Ингушетия (7015 кВт-ч), Ивановская область (7006 кВт-ч) и Калмыкия (6435 кВт-ч).
В среднем по России на среднемесячную чистую зарплату можно приобрести 14649 кВт-ч электроэнергии.
