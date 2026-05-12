Галузин: Запад хочет сделать Центральную Азию плацдармом для угроз против РФ

Своими постоянными попытками переформатировать Центральную Азию под себя Запад хочет сделать страны региона плацдармом для создания угроз безопасности России. Об этом по видеосвязи заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на VI Центральноазиатской конференции.
По его словам, страны Запада хотят не только переформатировать регион под себя, но и получить доступ к ресурсам стран и установить контроль над логистикой.
«Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России», — отметил дипломат.
Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада пытаются подорвать безопасность и стабильность в Центральной Азии. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа всячески пытается навредить взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья.