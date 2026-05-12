В Хабаровском крае подрос спасённый гималайский медвежонок Аркаша

Малыш, спасённый в Нанайском районе, продолжает расти в центре реабилитации диких животных «Утёс».

Гималайский медвежонок, над которым по поручению главы региона Дмитрия Демешина взято шефство краевым министерством внутренней и информационной политики, заметно подрос и чувствует себя хорошо, — сообщает глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.

«Напомню, о его непростой истории я узнал в ходе прямой линии: косолапый был доставлен в центр реабилитации диких животных “Утёс” из Нанайского района в двухнедельном возрасте», — отметил глава региона.

Сейчас медвежонку около четырёх месяцев. Его назвали Аркашей. По словам специалистов центра, он активно растёт, отличается хорошим аппетитом и уже заметно окреп.

«Одному из главных символов Хабаровского края уже 4 месяца. Аркаша растёт быстро, аппетит отличный», — добавил Дмитрий Демешин.

Через год, после того как медвежонок подрастёт и окрепнет, его планируют вернуть в дикую природу либо направить в зоопарк — окончательное решение примут федеральные структуры.

Власти региона отмечают, что продолжат поддерживать центр реабилитации и помогать его подопечным.