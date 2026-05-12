В Хабаровском крае подрос спасённый гималайский медвежонок Аркаша

Гималайский медвежонок, над которым по поручению главы региона Дмитрия Демешина взято шефство краевым министерством внутренней и информационной политики, заметно подрос и чувствует себя хорошо, — сообщает глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.
«Напомню, о его непростой истории я узнал в ходе прямой линии: косолапый был доставлен в центр реабилитации диких животных “Утёс” из Нанайского района в двухнедельном возрасте», — отметил глава региона.
Сейчас медвежонку около четырёх месяцев. Его назвали Аркашей. По словам специалистов центра, он активно растёт, отличается хорошим аппетитом и уже заметно окреп.
Через год, после того как медвежонок подрастёт и окрепнет, его планируют вернуть в дикую природу либо направить в зоопарк — окончательное решение примут федеральные структуры.
Власти региона отмечают, что продолжат поддерживать центр реабилитации и помогать его подопечным.