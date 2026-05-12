Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

74% жителей Татарстана готовы брать подработки вне основной сферы работы

В Татарстане 74% работников готовы подрабатывать вне своей основной специальности. Еще 9% заявили, что предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 7% готовы подрабатывать только по своей специальности, сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

Источник: Коммерсантъ

Против подработок выступили 9% опрошенных: они предпочитают сосредоточиться на своей работе.

Наиболее открыты к дополнительной занятости жители региона в возрасте от 18 до 44 лет — в этой группе о готовности работать вне основной профессии сообщили 81−83% респондентов.

Главной причиной подработки жители Татарстана назвали желание увеличить доход — этот вариант выбрали 40% участников опроса. Еще 28% хотят иметь дополнительные средства на личные нужды, 25% копят на крупные покупки.

Среди наиболее популярных видов подработки оказались разнорабочий и мерчандайзер — по 18%, упаковщик и комплектовщик — 17%, продавец-кассир — 16%. Также востребованы вакансии грузчика, кладовщика, курьера, уборщика и водителя.