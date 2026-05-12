74% жителей Татарстана готовы брать подработки вне основной сферы работы

Против подработок выступили 9% опрошенных: они предпочитают сосредоточиться на своей работе.
Наиболее открыты к дополнительной занятости жители региона в возрасте от 18 до 44 лет — в этой группе о готовности работать вне основной профессии сообщили 81−83% респондентов.
Главной причиной подработки жители Татарстана назвали желание увеличить доход — этот вариант выбрали 40% участников опроса. Еще 28% хотят иметь дополнительные средства на личные нужды, 25% копят на крупные покупки.
Среди наиболее популярных видов подработки оказались разнорабочий и мерчандайзер — по 18%, упаковщик и комплектовщик — 17%, продавец-кассир — 16%. Также востребованы вакансии грузчика, кладовщика, курьера, уборщика и водителя.