Четыре рейса на прилет и один на вылет задержаны в нижегородском аэропорту 12 мая

Четыре самолета прибудут в Нижний Новгород с опозданием 12 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени Чкалова.
Авиалайнер из Санкт-Петербурга приземлится в столице ПФО в 12:45 вместо 10:40. Еще один борт из города на Неве ожидается в 16:55, хотя его прибытие планировалось на 12:25.
Известно о задержке и двух самолетов из Антальи: первый доставит пассажиров в Нижний Новгород в 14:30 вместо 13:50, второй — в 15:30 вместо 14:35.
Также изменилось время вылета для воздушного судна Нижний Новгород — Анталья. Рейс был назначен на 16:05, но отправится в пункт назначения с задержкой на полчаса.
Напомним, что утром 12 мая в нижегородском авиаузле ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.