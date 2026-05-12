МЧС сказало приготовиться к граду, ливням и ветру 20 м/с в Беларуси 12 мая

В Беларуси во вторник, 12 мая, ожидаются грозы, ливни и сильный ветер до 20 метров в секунду. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Непогода во вторник накроет юго-западную половину страны.
— Ожидаются грозы, местами при грозах — сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами 15 — 20 метров в секунду, — предупредили в МЧС.
В ведомстве обратили внимание на то, что факторами опасности при непогоде могут быть повреждения и обрывы линий связи и электропередач, неукрепленные конструкции, поврежденные крыши. При грозах есть риск падения деревьев, снижения видимости, заторов транспорта, ДТП, повреждений сельхозугодий и транспорта, подтоплений домовладений и автодорог и так далее. Возможно нарушение электроснабжения.
В течение дня на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Сильные ливни — по юго-западной половине республики, при грозах порывы ветра в отдельных районах будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха днем — от +17 по северо-западу до +25 градусов по юго-востоку.
